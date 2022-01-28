28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проведут капитальный ремонт 140 жилых домов, сообщили БЕЛТА в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Больше всего строений капитально отремонтируют в Заводском районе. Здесь обновят 30 жилых домов. Это объекты по адресам: проезд Голодеда, 17; ул.Жилуновича, 8 и 12; пр.Партизанский, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1, 32/2, 48, 69, 69а, 85, 87, 128; ул.Тухачевского, 31 и 37; ул.Я.Райниса, 17; ул.Ротмистрова, 18 и 22; ул.Сурикова, 23; ул.Уборевича, 144/1 и 32; ул.Шоссейная, 7а; ул.Центральная, 5 и 7; ул.Ангарская, 76, 80, 82; ул.Ауэзова, 8/3; ул.Челюскинцев, 9.

Во Фрунзенском районе обновят 28 жилых домов по адресам: ул.Берута, 6/1 и 9/4; ул.Одинцова, 2/2 и 11; ул.Тимошенко, 24/1; Путепроводный 6-й, №3; пр.Пушкина, 43, 85, 41; ул.Ольшевского, 23; ул.Одоевского, 71, 75, 55, 65, 69, 73, ул.Скрыганова, 3, 5, 7 и 9; ул.Ольшевского, 37/1 и 37/2; ул.Притыцкого, 78; ул.Якубовского, 17, 23, 25, 27, 29.

В Ленинском районе капитально отремонтируют 20 жилых домов. Они размещены по адресам: ул.Денисовская, 37 и 39; пр.Рокоссовского, 55, 57, 49, 51, 53, 141, 69, 41, 43, 45, 47; ул.Солнечная, 30 к.2; ул.Маяковского, 12; ул.Кирова, 33; ул.Комсомольская, 34; ул.Малинина, 30; пр.Партизанский, 4а; ул.Красноармейская, 13.

Будут также обновлены 17 жилых домов в Первомайском районе. Они находятся по ул.Кнорина, 4, 4а, 6, 8, 10, 12; ул.Садовая, 3 и 5; ул.Славинского, 35; ул.Я.Коласа, 36; ул.Толбухина, 14 и 16; ул.Карбышева, 11, 9, 7; пр.Независимости, 78а. А также капитально отремонтируют 12 жилых домов в Советском районе. Это объекты по адресам: ул.Я.Коласа, 4 и 6; ул.Мележа, 4; ул.Берестянская, 15; ул.Куйбышева, 26; ул.Кольцова,16, 20, 30 и 38; ул.М.Богдановича, 55; ул.Гикало, 24/1 и 24/2.

В Центральном районе будут капитально отремонтированы 10 домов, которые находятся по адресам: бул.Шевченко, 11 и 17; трт.Старовиленский, 73 и 75; ул.Л.Карастояновой, 23; ул.Нововиленская, 21 к.1 и 2, 23; ул.Грибоедова, 6; ул.Кальварийская, 4. Такую работу проведут и в 9 жилых объектах в Октябрьском районе. Они размещаются по адресам: ул.Могилевская, 4/3 и 8/1; ул.Воронянского, 15/2, 15/3 и 64; ул.Асаналиева, 36/1 и 30; ул.Серова, 46а; ул.Ландера,38а.

Помимо этого, также капитальный ремонт пройдет в 8 жилых домах в Партизанском районе, которые находятся по адресам ул.Ванеева, 2, 4, 6, 8; пр.Партизанский, 37, 39, 41; ул.Захарова,29. А также будут обновлены 6 объектов в Московском районе по адресам: пр.Газеты "Правда", 54; ул.Алибегова, 27 корп.1 и 2, 46 корп.1 и 2; пр.Независимости, 13.-0-