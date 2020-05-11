В Минске проверят ситуацию с дезинфекцией и обработкой мест общего пользования в жилфонде

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проверят, как проводится дезинфекция и профилактическая обработка мест общего пользования в жилфонде. Эти и другие вопросы рассмотривались на рабочем совещании председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака по видеосвязи с главами районных администраций, руководителями служб и подразделений. Об этом информирует в своем официальном Telegram-канале Мингорисполком, сообщает БЕЛТА.

Тем обсуждения было несколько. Отмечено, что контроль за соблюдением санэпидрежима на предприятиях столицы должен быть ежедневным. Соответствующим службам поручено проверить, как проводится дезинфекция и профилактическая обработка мест общего пользования в жилфонде.

В сфере экономике акцент был сделан на выполнении показателей по итогам I квартала - этому будет уделяться пристальное внимание.

Кроме того, в ближайшее время в столице разработают единую систему и правила оформления городского пространства. "Хаотичности в выборе и установке малых архитектурных форм быть не должно", - подчеркнули на совещании.-0-