В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ в выходные

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пустят дополнительные автобусы для посещения кладбищ в большие выходные, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

На Западное кладбище 8-10 мая с 07.20 до 18.00 и 11 мая с 07.00 до 20.00 можно будет добраться на автобусном маршруте № 170Э. Также организуется дополнительный экспрессный автобусный рейс № 970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище", который будет работать 10 мая с 08.00 до 18.00 и 11 мая - с 07.00 до 18.00. Остановочные пункты для посадки: "АС Юго-Западная", "Ст.м. "Петровщина", "Ст.м. "Малиновка", "Малиновка-6".

На Колодищанское кладбище и кладбище Королев Стан 8 и 10 мая с 07.20 до 18.00, а также 11 мая с 07.00 до 20.00 будет ездить автобусный маршрут № 31. Кроме этого, организуется дополнительный экспрессный автобусный рейс № 972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище" с режимом работы 10 мая с 08.00 до 18.00 и 11 мая с 07.00 до 18.00. Только 11 мая с 07.20 до 18.20 туда также пустят дополнительный пригородный автобусный маршрут № 275Э "ДС Уручье-2 - Королев Стан". Остановочные пункты для посадки: "ДС Уручье-2", "Ст. м. Уручье".

Посадка 11 мая в автобусы маршрутов № 31, 275Э, 972Э на остановочном пункте "Ст. м. Уручье" будет осуществляться на бывшем остановочном пункте пригородных рейсов.

На Михановичское кладбище пойдет автобусный маршрут № 5Э, который будет работать 8-10 мая с 06.15 до 18.00, а также 11 мая с 06.15 до 20.00. Организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 975Э "Ст. м. Автозаводская - Кладбище Михановичи" с режимом работы 10 мая с 08.00 до 18.00 и 11 мая с 07.00 до 18.00. Остановочные пункты для посадки: "Ст. м. Автозаводская", "Ташкентская", "ДС Чижовка".

Кроме этого, только 11 мая с 07.00 до 18.00 в данное место захоронений также пустят дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 971Э "ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи". Остановочные пункты для посадки: "ДС Запад-3", "Малиновка-6".

На Северное кладбище поедут автобусные рейсы № 68 и № 109, которые будут работать 8-10 мая с 07.15 до 18.00, а также 11 мая с 07.00 до 20.00. Организуется дополнительный экспрессный автобусный маршрут № 973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище". Он будет ездить 10 мая с 08.00 до 18.00 и 11 мая с 07.00 до 18.00. Остановочные пункты для посадки: "ДС Запад-3", "Ст. м. Каменная горка".

Помимо этого, 11 мая с 07.00 до 18.00 на это кладбище организуются дополнительные автобусные маршруты № 974Э "Кульман - Северное кладбище" с остановочным пунктом "Кульман", № 979Э "ДС Карбышева - Северное кладбище" с остановочным пунктом "ДС Карбышева" и № 977 "1-е ворота - 2-е ворота" с остановочными пунктами для посадки "1-е ворота" и "2-е ворота".

На Чижовское кладбище пойдет автобусный маршрут № 94С, который будет работать 8-10 мая с 08.00 до 18.00, а также 11 мая с 07.00 до 20.00. Остановочные пункты для посадки: "АС Автозаводская", "Ст. м. Могилевская", "ДС Чижовка". А на кладбище "Лесное" отправится автобусный рейс № 178Э. По графику выходного дня он будет работать 8-10 мая, а 11 мая - по расписанию, с интервалом движения 30 минут.-0-