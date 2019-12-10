10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске родителей будут учить создавать в квартире безопасное пространство для детей. Такой модельный центр планируется открыть на базе 7-й городской детской поликлиники столицы при поддержке ЮНИСЕФ. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева, передает корреспондент БЕЛТА.

Модельный центр будет представлять собой мини-квартиру. По словам Светланы Манышевой, здесь родителям будут показывать, что нужно делать для создания безопасного пространства для детей: как расставлять мебель, где держать мелкие предметы, рассказывать, что делать, если ребенок все-таки что-то проглотил.

Сегодня в Минске в 6-й городской детской клинической поликлинике прошла акция "Копилка здоровья", направленная на профилактику подобных случаев. Во время приема педиатров родителям и детям вручали свинки-копилки как альтернативу для хранения мелких предметов и рассказывали, как избежать неприятностей. "Когда ребенок познает мир, он должен на собственном опыте опровергнуть логическую цепочку "красиво - значит, вкусно". Задача родителей не оставлять детей с красивыми мелкими вещами, которые можно проглотить", - пояснил главный внештатный специалист по детской эндоскопии Министерства здравоохранения Кирилл Мараховский.

"Иголки, монеты, плоские батарейки нужно прятать, - добавил он. - Если ребенок проглотил заряженную батарейку, то вероятность того, что малыш станет инвалидом, очень высока". Родителям рекомендуется исключать из рациона детей пищу с косточками и семечками. При покупке игрушек следует учитывать возрастную маркировку.

Акция - часть проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Беларуси" (БЕЛМЕД), который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения. Международные партнеры отмечают значительные результаты, которых Беларусь добилась в части снижения детской смертности. В 2018 году, по данным доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) "Жизнь каждому ребенку: срочная необходимость прекратить смерть новорожденных", Беларусь вошла в топ-10 стран мира с самой низкой детской смертностью, расположившись на восьмой строчке. Такой же показатель у Люксембурга, Норвегии и Республики Корея.-0-