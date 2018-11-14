В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска с 15 ноября начинает работу по эвакуации машин, которые мешают уборке улиц, сообщает ГАИ Минска в своем Telegram-канале.
"В целях содействия коммунальным службам в уборке улично-дорожной сети в связи с изменением погодных условий, а также профилактики и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с завтрашнего дня группами эвакуаторов будет осуществляться принудительное отбуксирование машин, припаркованных с нарушением ПДД, с последующим доставлением на охраняемую стоянку", - сказано в сообщении.
В ГАИ уточнили, что вся процедура будет организована в соответствии с законодательством.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.417 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1472 BYN
|2.142 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.162 BYN
|3.165 BYN
|3.17 BYN