В Минске с начала года открыты четыре новых автобусных маршрута

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года открыто четыре новых автобусных маршрута. Решения приняты на основе анализа обращений граждан, спроса на перевозки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора госпредприятия "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов.

Так, с 21 января начал курсировать автобус №947 для кратчайшей связи ул. Ольшевского в районе ее пересечения с ул. Д.Сердича с ближайшей станцией метро "Пушкинская". С 1 февраля запущены маршруты 108Б "ДС Чижовка - Гатово" и 108П "Автостанция Автозаводская - Гатово", с 1 августа - 4Д "ДС "Дружная" - ст. Минск-Южный". "В проработке еще два новых маршрута", - отметил Андрей Илларионов.

Всего специалисты предприятия в текущем году провели более 400 исследований пассажиропотока маршрутной сети. По итогам внесено 11 изменений в трассы движения подвижного состава. Скорректировано и расписание рейсов, в частности автобус №47 стал дополнительно ходить по субботам.

В Минске функционирует 281 маршрут наземного транспорта - 214 автобусных, 59 троллейбусных и 8 трамвайных. Их обслуживает ГП "Минсктранс". Еще 43 экспрессных маршрута открыты частными перевозчиками. Производственная база представлена свыше 2,2 тыс. единицами транспорта (1252 автобуса, 80 электробусов, 765 троллейбусов, 137 трамваев).-0-