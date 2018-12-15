В Минске сегодня зажгут огни на новогодних елках

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огни на елках Минска зажгутся сегодня в 17.00, зеленые красавицы будут сверкать до середины января, сообщает БЕЛТА.
Праздничное настроение в столице создадут как световые мотивы, которые уже давно используются на улицах, так и новые элементы.
Главная елка страны в этом году предстанет перед минчанами в необычном формате. Предусмотрена пиксельная иллюминация, каркас украшен 3 тыс. новогодних шаров разного диаметра - от 10 до 20 см.
Всего по поручению Мингорисполкома в знаковых местах столицы к Новому году установлено 30 елей с каркасами от 5 до 30 м. Например, у Национальной библиотеки дерево украшено буквами белорусского алфавита. Кроме того, новогодние красавицы появились у торговых объектов, предприятий и организаций. У Дворца спорта разместили арт-объект "Ель" с футуристическим дизайном.-0-
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