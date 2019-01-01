1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники ГАИ спасли раненого лебедя-шипуна, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Утром первого января сотрудники ГАИ Центрального района на проезжей части просп. Машерова - ул. Даумана увидели раненого лебедя-шипуна. Очевидец сообщил, что птица задела трамвайную контактную сеть и упала на дорогу. Милиционеры передали птицу представителям фауны города.
Кроме того, в управлении напомнили, что Госавтоинспекция во время праздников работает в усиленном режиме. Водителям рекомендуют быть предельно собранными на дорогах, выбирать безопасную скорость и дистанцию, использовать ремни безопасности, не забывать про зимнюю резину.-0-
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