В Минске создано 9 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения в Минске диалоговых площадок по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции сформировано девять групп из числа парламентариев, депутатов, членов Конституционной комиссии и других экспертов. Об этом сообщила сегодня начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Ольга Чемоданова на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, широкое обсуждение проекта Конституции должно быть организовано на должном уровне, важно максимально донести до населения суть предлагаемых изменений Основного закона.

"Мингорисполкомом, администрациями районов, общественными формированиями в январе - феврале будут организованы соответствующие мероприятия, предусматривающие широкий охват различных категорий граждан. Одна из ключевых форм - проведение диалоговых площадок. Главным управлением сформировано девять диалоговых групп из числа депутатов Совета Республики и Палаты представителей, Мингорсовета, членов Конституционной комиссии, экспертов в сфере государственного строительства, руководства Мингорисполкома, активистов общественных формирований. Группы закреплены за каждым административным районом города. Определен перечень трудовых коллективов для проведения в них диалоговых площадок", - рассказала Ольга Чемоданова.

В этом списке преимущественно предприятия и организации с трудовым коллективом более 1 тыс. человек.

Планируется, что в январе каждая группа проведет по 2 диалоговые площадки в неделю. То есть всего должно состояться 72 мероприятия. График работы в феврале будет составлен позже.

В трудовых коллективах от 300 до 1 тыс. человек такие мероприятия будут организовываться на районном уровне - местными администрациями, общественными объединениями. По графику планируется 148 тематических площадок.

Кроме того, запланирована деятельность диалоговых групп республиканского уровня. Подключатся к работе и информационно-пропагандистские группы.

Для сбора предложений и замечаний по проекту Конституции на территории города организована работа общественных приемных. В январе запланировано проведение 4 городских и 108 районных приемных.

Кроме того, в этом месяце должно состояться 215 общестуденческих диалоговых площадок в вузах и учреждениях профтехобразования. Будут и другие информационные мероприятия с участием молодежи, включая молодежные стримы, которые запустил Мингорисполком в конце прошлого года.

Сформированы группы информационного взаимодействия для работы в сети - в студенческих и трудовых чатах (по словам Ольги Чемодановой, число подписчиков - потенциальная аудитория - здесь превышает 1 млн человек). И создана группа оперативного реагирования на деструктивные информационные угрозы из 24 человек.

Ольга Чемоданова также дала краткую справку о проекте обсуждаемого документа. Соответствующая инструкция подготовлена для проведения информационных мероприятий с населением. "Всего из 147 статей действующей редакции Конституции изменению и дополнению подверглись преамбула и 80 статей, более 160 нормативных положений. Исключены 2 статьи. Текст Конституции дополнен 11 новыми статьями, в том числе одной новой главой - о ВНС, содержащей более 50 нормативных положений. С учетом поправок текст обновленной Конституции будет содержать 156 статей - на 9 больше, чем в действующей", - рассказала Ольга Чемоданова. Она перечислила основные предлагаемые изменения, остановившись подробнее на закреплении статуса ВНС и его полномочиях, распределении полномочий ветвей власти.

"Конституция в качестве неизменного приоритета государственной политики закрепляет социальное государство, которое гарантирует своим гражданам определенный минимум благосостояния в условиях жесткой рыночной экономики", - подчеркнула начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи.-0-