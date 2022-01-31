В Минске стартовал автопробег "25 лет объединяя лучшее"

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год исторической памяти и в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, а также к 25-летию образования концерна "Белнефтехим" от стелы "Минск - город-герой" стартовал автопробег-эстафета "25 лет объединяя лучшее", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время автопробега планируется посещение предприятий нефтехимической отрасли, памятных (исторических) мест, возложение цветов к обелискам и памятникам, проведение встреч с трудовыми коллективами. За неделю участники автопробега намерены посетить 10 ключевых предприятий отрасли.

По словам председателя концерна Андрея Рыбакова, название автопробега выбрано неслучайно. "Мы выбрали именно такое название, потому что 25 лет наши коллективы были объединены в мощный производственный кулак, выполняя грандиозные задачи, которые перед ними стояли. Убежден, что и в дальнейшем мы будем с уверенностью вместе двигаться в будущее", - отметил он.

Символичен и выбор места старта автопробега - музей истории Великой Отечественной войны. "Это историческая память о подвиге нашего народа, который отстоял независимость, позволил нам мирно жить под прекрасным голубым небом. Именно историческая память как база, основа позволяет нашему обществу, нашему народу решать любые задачи, направленные в будущее", - подчеркнул председатель концерна.

Андрей Рыбаков отметил, что организации отрасли расположены по всей стране. "Благодаря автопробегу мы хотим вовлечь максимально большой круг участников и провести самый широкий диалог со всеми нашими коллективами. Уверен, это будет интересно и продуктивно для всех. В конце мы обязательно сделаем обращение к нашим коллективам с призывом принять участие в историческом и очень важном мероприятии - референдуме и проголосовать за будущее Беларуси", - констатировал он.-0-