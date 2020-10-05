В Минске усилят работу с автохламом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске активизируют работу по уборке с улиц и дворов заброшенных автомобилей. Такую задачу во время оперативного совещания поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
На территории города насчитывается около тысячи таких машин. Главам администраций районов поручено в течение месяца принять безотлагательные меры, предусмотренные указом главы государства по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации.
"С апреля на охраняемые стоянки перемещены 195 единиц автохлама, из них 106 оказались невостребованными владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе", - привели цифры в столичной мэрии.
В Минске разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы столицы.-0-