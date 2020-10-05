В Минске усилят работу с автохламом

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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске активизируют работу по уборке с улиц и дворов заброшенных автомобилей. Такую задачу во время оперативного совещания поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально". На территории города насчитывается около тысячи таких машин. Главам администраций районов поручено в течение месяца принять безотлагательные меры, предусмотренные указом главы государства по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации. "С апреля на охраняемые стоянки перемещены 195 единиц автохлама, из них 106 оказались невостребованными владельцами, остальные 89 хозяева вернули себе", - привели цифры в столичной мэрии. В Минске разработан программный продукт, позволяющий вести учет неэксплуатируемых транспортных средств. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы столицы.-0- Два новых велогаража появятся в октябре на охраняемых стоянках в Минске По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, нужно создавать привлекательные условия для велосипедистов, в то же время следует пересмотреть конструкцию таких велогаражей в пользу удешевления. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!