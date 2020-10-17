В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены коэффициенты к ежегодной арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Соответствующее решение Мингорисполкома от 24 сентября 2020 года №3155 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, коэффициент составит 1,5.

Для организаций, зарегистрированных в качестве инкубаторов малого предпринимательства; организаций, основной вид деятельности которых относится к обрабатывающей промышленности, и для творческих союзов по перечню Министерства культуры, которым земельные участки предоставлены в аренду для обслуживания зданий с размещенными в них творческими (скульптурными) мастерскими, коэффициент составит 1,0.

Для всех прочих организаций - 2,0.

Предыдущие решения, которыми устанавливались эти коэффициенты, признаны утратившими силу. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.-0-