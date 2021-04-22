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22 апреля 2021, 09:51

В Минске установлены показатели удельной стоимости затрат на строительство инфраструктуры к участкам

Фото из архива
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 2021-2023 годы установлены показатели удельной стоимости затрат на проектирование и строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к выделенному земельному участку. Соответствующее решение Мингорисполкома от 8 апреля 2021 года №1123 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Когда конкретному лицу предоставляется земельный участок, оно обязано возместить затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры за единицу мощности. На ближайшие три года по отдельным видам объектов инфраструктуры установлены следующие показатели удельной стоимости затрат в ценах января 2021 года:

на объекты распределительной инженерной инфраструктуры, обеспечивающие теплоснабжение, - Br39 540,5 за 1 Гкал/ч; питьевое водоснабжение - Br120,8 за 1 куб.м в сутки; электроснабжение - Br446,1 за 1 кВт; хозяйственно-бытовую канализацию - Br231,1 за 1 куб.м в сутки; предоставление услуг электросвязи - Br279,1 за 1 абонента; газоснабжение - Br0,05 за 1 куб.м в год; ливневую канализацию - Br3,9 за 1 куб.м в сутки;

на объекты распределительной транспортной инфраструктуры - Br81 366,9 за 1 га земельного участка.

Перечисление средств в счет возмещения затрат лицом, которому предоставлен земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, производится единовременно в течение срока строительства, установленного в проектной документации (но не позднее дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию), с учетом индексации.-0-

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