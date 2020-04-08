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08 апреля 2020, 15:58

В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Управление Следственного комитета по городу Минску проанализировало причины и условия, вызвавшие травмирование и гибель граждан на производстве. В течение 2019 года в столице в результате несчастных случаев на производстве погибли 16 человек (в 2018 году - 15), тяжело травмированы 139 работников (в 2018 - 112). Наиболее часто погибали работники со стажем по профессии менее 5 лет. Средний возраст погибших и получивших тяжелые травмы - 45 лет. На протяжении прошлого года зафиксирован рост смертельного травматизма на территории Заводского района столицы, а с тяжелым исходом - в Партизанском.

По результатам проведенных проверок в прошлом году возбуждено 12 уголовных дел (в 2018 - 6): по ст.306 (нарушение правил охраны труда) - 4, по ст.303 (нарушение правил безопасности горных или строительных работ) - 6, по ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности) - 1, по ст.305 (нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических НПА при производстве строительно-монтажных работ) УК - 1.

Результаты проверок и расследования уголовных дел свидетельствуют, что одна из основных причин несчастных случаев на производстве - невыполнение руководителями и специалистами служебных обязанностей по охране труда. К примеру, Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.303 УК. В марте прошлого года при выполнении земляных работ на строительном объекте на улице Филимонова обрушилась бетонная подготовка строения, в результате был смертельно травмирован 52-летний подсобный рабочий.

Причинами гибели мужчины стали допущенные нарушения законодательства о труде и охране труда. Наниматель не выполнил работу по выемке грунта по контуру срезки (демонтажу) железобетонной фундаментной плиты в соответствии с требованиями технологической карты. Земляные работы выполнялись не механизированным способом, а ручным - методом подкопа. Кроме того, мужчина был допущен работе, не ознакомившись с проектом и технологической картой.

По результатам расследования 24-летнему прорабу, ответственному за ведение и организацию безопасного проведения строительно-монтажных работ на объекте, было предъявлено обвинение по ч.2 ст.303 (нарушение правил безопасности строительных работ) УК. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В сентябре 2019 года суд Первомайского района столицы назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей в строительстве, на срок 5 лет.

Травматизм происходит и по вине самих пострадавших. "Анализируя материалы проверок, можно сделать вывод, что в большинстве случаев потерпевшие нарушают трудовую и производственную дисциплину, требования технических, локальных и нормативных правовых актов по охране труда. Зачастую пострадавшие игнорируют элементарные меры по обеспечению своей безопасности и находящихся рядом коллег", - отметила Екатерина Гарлинская.

К примеру, Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета проверил факт травмирования 36-летней женщины, работавшей контролером-кассиром в одном из крупных продуктовых магазинов столицы. Следователи установили, что днем 8 февраля 2019 года женщина на рабочем месте употребляла спиртные напитки. Затем решила спуститься по лестнице в подвальное помещение, где расположен гардероб. В этот момент она потеряла равновесие и скатилась по ступеням вниз, получив тяжкие телесные повреждения. Пострадавшую доставили в учреждение здравоохранения Минска. В крови женщины был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,37 промилле. По результатам проверки принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В адрес генерального директора организации следователи направили представление, по результатам рассмотрения которого заведующей магазина объявлен строгий выговор за отсутствие контроля за работниками в течение рабочего времени, а контролер-кассир уволена с работы.

Еще один подобный случай произошел в Первомайском районе столицы. В январе 2019 года 57-летний плотник в состоянии алкогольного опьянения упал с демонтируемого защитного козырька при проведении капитального ремонта одного из жилых домов на улице Седых и получил тяжкие телесные повреждения. В адрес директора организации было направлено представление, по результатам рассмотрения которого старшему производителю и пострадавшему плотнику объявлены выговоры.

В Заводском районе в сентябре 2019 года проверялся факт смертельного травмирования 57-летнего рабочего. В конце сентября прошлого года по собственной невнимательности он оказался зажат в транспортной ленте в подвальном помещении. Установлено, что мужчина, игнорируя правила безопасности, решил самостоятельно поправить ленту с помощью совковой лопаты. Он это сделал не выключая конвейер, в итоге его затянуло в ленту. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, у него в крови обнаружен этиловый спирт в количестве 1,3 промилле.

На протяжении трех месяцев 2020 года уже зафиксировано три несчастных случая на производстве, проверки по ним продолжаются. Следует отметить, что в этом году зафиксированы и случаи травмирования на производстве по собственной вине работника. К примеру, днем 14 февраля на территории строящегося объекта в Октябрьском районе столицы 29-летний бетонщик, проверяя собранность опалубки, заметил, что одна из гаек не зажата. Ее работник решил дожать ударом молотка, в результате чего фрагмент неустановленного предмета попал ему в глаз. Бетонщик выполнял работу с ударным инструментом без защитных очков.

Следственный комитет на постоянной основе анализирует причины и условия гибели и травмирования граждан. Затем вносятся необходимые предложения в государственные органы и организации о принятии дополнительных мер по их устранению и минимизации.-0-

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