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24 февраля 2020, 19:25

В Минске в 2020 году намерены ввести в эксплуатацию 18 домов для нуждающихся

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева сегодня на планерке в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланирован ввод в эксплуатацию 18 жилых домов общей площадью более 144 тыс. кв.м, в том числе 16 домов площадью 133 тыс. кв.м - с государственной поддержкой", - сказала Ирина Гонтарева.

При этом 541 квартира общей площадью 37,5 тыс. кв.м предусмотрена для минчан, состоящих на учете нуждающихся по месту военной службы.

В частности, пояснила председатель комитета, для нуждающихся строят жилые дома в микрорайоне Лошица-8.2 общей площадью 20,6 тыс. кв.м.

Всего в Минске в этом году необходимо построить 630 тыс. кв.м жилья. В первом полугодии поставлена задача ввести не менее 35% от запланированного, за 9 месяцев - 65%.-0-

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