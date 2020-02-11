В Минске в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 12 объектов соцназначения

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу и лицей, семь детских садов, отреставрировать один детский сад под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, завершить работы в амбулаторно-поликлиническом учреждении и закончить реконструкцию 20-й городской поликлиники. Об этом сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам специалиста, в 2020 году планируют сдать среднюю школу №54 в Каменной Горке-3, лицей МВД по ул.Стахановской, семь детских садов: в границах пр.Независимости - ул.Калиновского, пр.Дзержинского - пр.Любимова - ул.Семашко, ул.Михалово - ул.Алибегова, а также на территории Масюковщины-5, Лошицы-9, в жилом микрорайоне Лебяжий.

Завершится в этом году реконструкция с возведением пристройки здания 20-й городской поликлиники. Первых посетителей, согласно планам, сможет принять амбулаторно-поликлиническое учреждение в жилом комплексе "Лазурит".

"Кроме того, с целью создания комфортных условий для проживания и обслуживания граждан с особенностями психофизического развития, нарушениями интеллектуального развития, слуха и зрения, функций опорно-двигательного аппарата проектируются и реконструируются корпуса в домах-интернатах", - сказала Ирина Гонтарева. Например, в Заводском районе ведется реконструкция здания психоневрологического дома-интерната №2 для престарелых и инвалидов, в Центральном районе строится новый корпус детского дома-интерната.

По словам председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, в настоящее время в Минске проектируются и строятся 44 объекта образования, 28 детских дошкольных учреждений, 28 объектов здравоохранения.

Общий объем средств, направленный на проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2020-2021 годах, - Br179,8 млн. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась в два раза. На учреждения образования, в том числе дошкольные, выделено Br109,5 млн (в 2019 году эта сумма была меньше примерно на Br25 млн). Бюджет на строительство и реконструкцию объектов социальной защиты возрос в три раза и составляет Br3 млн.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке