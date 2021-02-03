В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году реставрационные и ремонтные работы велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская.

"В Минске в Государственный список историко-культурных ценностей включено 480 объектов. В 2020 году ремонтно-реставрационные работы проходили более чем на 60 объектах, на 34 из них завершены. Общие объемы освоенных средств составили более Br66 млн, в том числе из республиканского бюджета - Br25 млн, местного - Br25 млн, средств инвесторов - более Br16 млн, - рассказала Наталья Смольская. - Завершен ремонт и реставрация монумента Победы, отреставрированы монументальные мозаики "Город-воин" и "Город-герой" на зданиях в микрорайоне Восток-1, проводилась реконструкция с реставрацией здания Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, а также благоустроен парк Янки Купалы. Продолжается восстановление зданий и сооружений на территории исторического центра, сейчас ведутся работы в Раковском предместье".

Наталья Смольская

В инвестиционной программе Минска на 2021 год предусмотрены средства на реконструкцию и реставрацию объектов историко-культурного наследия города. Так, в историческом центре будут проводиться работы по реконструкции зданий по ул. Интернациональная и ул. Раковская, кинотеатра Победа, Дворца гражданских обрядов и храма Александра Невского. В планах провести первоочередные противоаварийные консервационные работы в Лошицком усадебно-парковом комплексе.

Как рассказала главный специалист отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского облисполкома Оксана Коханова, в области в Государственный список историко-культурных ценностей включено 697 объектов. В прошлом году работы по реставрации проводились на 31 объекте. "Объемы финансирования из средств республиканского бюджета составили около Br6,5 млн, местного - Br3,3 млн. В Гродно после реставрации открыт бывший дом лесной администрации XVIII века, завершены ремонтно-реставрационные работы северо-восточной башни Лидского замка. Велась реконструкция Старого замка в Гродно и Свято-Успенского Жировичского монастыря, консервация Кревского и Ольшанского замков, укреплен склон Замковой горы Новогрудского замка", - сказала она.

В Беларуси 2018-2020 годы прошли под знаком Года малой родины. Выполнен комплекс мероприятий, в том числе по сохранению и благоустройству историко-культурных ценностей. За три года отреставрировано 379 памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей.-0-

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