4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2021 году будут введены в эксплуатацию 53 жилых дома общей площадью 600 тыс. кв.м. Об этом сообщил заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году в Минске введены в эксплуатацию 62 объекта жилищного строительства общей площадью порядка 700 тыс.кв.м, это около 11 тыс. квартир. Из них с государственной поддержкой построено 130 тыс. кв.м. Наибольшее количество новостроек введено в Октябрьском районе. "Возведение жилья в Минске осуществляется как в индивидуальном исполнении, так и в крупнопанельном домостроении (КПД). Так, в прошлом году в конструкциях КПД построено около 200 тыс. кв.м, а в индивидуальном - около 500 тыс. кв.м", - сообщил Денис Никитин.

Одним из приоритетов в жилищном строительстве, по словам зампредседателя комитета, является обеспечение жильем многодетных семей. В прошлом году на улучшение жилищных условий были направлены более 4 тыс. многодетных семей, новоселами стали 1,6 тыс. таких семей. Средняя стоимость 1 кв.м жилья с господдержкой по итогам прошлого года в Минске - около Br1,2 тыс.

"Что касается планов на 2021 год, то сегодня в Минске в стадии строительства находятся 147 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 1,7 млн кв.м. Из них 42 объекта площадью 500 тыс. кв.м строятся коммунальными предприятиями столицы, а 105 объектов площадью 1,2 млн кв.м - коммерческими застройщиками. Наиболее масштабное строительство в текущем году осуществляется в Октябрьском, Московском и Центральном районах. В этом году в Минске запланирован ввод в эксплуатацию 53 жилых домов общей площадью 600 тыс. кв.м, из них с господдержкой - 124 тыс. кв.м", - отметил Денис Никитин.

Зампредседателя комитета напомнил: в Минске сокращают жилищное строительство, идет переориентация на города-спутники. "Начато освоение квартала №2 в городе-спутнике Смолевичи. На данной территории предусмотрено строительство 19 многоквартирных домов, двух детских садов, школы и здания службы ЖКХ, а также инженерно-транспортной инфраструктуры. В прошлом году уже введен в эксплуатацию один жилой дом на 192 квартиры", - проинформировал специалист.-0-