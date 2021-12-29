В Минске в местах массовых новогодних гуляний будут дежурить 11 бригад скорой помощи

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь планируется задействовать 11 дежурных бригад скорой помощи. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот, передает корреспондент БЕЛТА.
"В местах массовых гуляний будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Всего планируется задействовать непосредственно в местах проведения мероприятий 11 бригад. Помимо этого, 4 бригады будут находиться в резерве на подстанциях", - сказал Павел Удот.
В больницах создан необходимый резерв хирургического профиля, запас медикаментов и прочих средств оказания помощи. Дежурные бригады приемных отделений усилены квалифицированными сотрудниками.
Амбулаторно-поликлинические организации 1-2 января будут работать по графику праздничного дня. В субботу в поликлинике будет находиться дежурный врач, выполнять приемы на дому. В воскресенье дежурный врач будет находиться на работе до 15.00.
Павел Удот добавил, что традиционно в новогоднюю ночь приходится привлекать много трудовых ресурсов, но, как правило, "ничего сверхъестественного не происходит".-0-