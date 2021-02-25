В Минске в некоторых жилых домах и административных зданиях сегодня не будет тепла

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети "РУП "Минскэнерго" для ликвидации повреждения отключает сегодня теплоснабжение в некоторых жилых домах и административных зданиях столицы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Отключение теплоснабжения планируется с 9:00 до 16:00. Его не будет в жилых домах по адресам:

ул.Волжская 5;

ул.Мичурина 8, 10, 11а, 12, 12а, 19, 23, 25;

ул.Омельянюка 5, 7, 15;

ул.Орджоникидзе 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23;

пр.Партизанский 104, 105,106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128;

ул.Социалистическая 7, 15, 17;

ул. Трудовая 3, 5, 8;

ул. Украинская 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 27, 27а, 30, 32, 34, 36;

ул.Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 45;

ул.Чайкиной 5а, 7, 9, 11, 13, 15;

ул.Челюскинцев 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 65, 71, 73;

ул.Шоссейная 7, 7а, 9, 11, 13, 17.

Тепло отключат в административных зданиях:

ул.Мичурина 1, 3, 3а, 5, 7, 10а;

ул.Омельянюка 3, 13, 15в, 17, 18, 19;

ул.Орджоникидзе 10;

пр.Партизанский 104а, 130, 144;

ул.Социалистическая 2, 5, 9, 11, 13, 18, 18а;

станция метро "Автозаводская";

ул.Трудовая 1а, 3а, 6, 10;

ул.Центральная 1а, 3а, 6, 7б, 8а, 47;

ул.Чайкиной 4, 8, 10, 12, 14, 16;

ул.Челюскинцев 15;

ул.Шоссейная 17а.

Также под отключение теплоснабжения попадают детские сады и школы, медицинские учреждения по адресам:

ул.Мичурина 21;

ул.Орджоникидзе 17;

ул.Центральная 7а, 11а, 25;

ул.Чайкиной 5, 11а;

ул.Челюскинцев 26;

пр.Партизанский 112а;

ул.Социалистическая 10.

РУП "Минскэнерго" приносит свои извинения за временные неудобства.-0-