В Минске в ночь на 7 мая дорожную разметку будут наносить на 14 участках

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 14 улицах Минска в ночь на 7 мая будут наносить дорожную разметку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

По информации КУП СМЭП Мингорисполкома, в ночь на 7 мая планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Московская, ул.Чкалова, ул.Столетова, пл.Запорожская, ул. Якуба Коласа, ул.Корицкого, пр.Независимости от ул.Ленина до ул.Козлова, ул.Долгобродская, ул.Плеханова, Логойский тракт, пр.Машерова, ул.Свислочская от МКАД до пер.Свислочского, съезд на внутреннее кольцо МКАД с агрогородка Сеница, ул.Ташкентская от ул.Кабушкина до ул.Голодеда.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-