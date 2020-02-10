В Минске в прошлом году зарегистрировано более 15, 5 тыс. браков

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в прошлом году зарегистрировали брак более 15, 5 тыс. пар, что на одну тысячу больше по сравнению с 2018-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома.

"В 2019 году в столице было зарегистрировано свыше 15,5 тыс. браков. Расторгали брак в течение прошлого года в органах ЗАГС Минска более 2,5 тыс. раз", - рассказали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. Там также отметили, что расторгнуть брак в органах ЗАГС могут только супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе, по взаимному согласию.

В минских органах ЗАГС за прошлый год зарегистрировали почти 20 тыс. рождений. Самыми популярными именами, которыми минчане назвали своих сыновей, были Максим, Артем, Михаил, Александр и Роман, дочек - Мария, София, Алиса, Анна и Ксения.-0-