В Минске в выходные усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественном транспорте усилят в Минске на предстоящих праздниках, в том числе на Радуницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Противоэпидемиологические мероприятия и профилактику COVID-19 обсудили на совещании в Мингорисполкоме. В столице в период предстоящих праздников, в том числе на Радуницу, усилят контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте, уделив при этом особое внимание маршрутным и обычным такси.

Кроме того, максимальную бдительность проявят в отношении культурно-зрелищных объектов.-0-