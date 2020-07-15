В Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением милиции, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько, передает корреспондент БЕЛТА.
"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по ст.342 УК. В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Госкомитета судебных экспертиз", - сказал Андрей Мотолько.
Все размещенные в интернете видеоматериалы приобщены к уголовному делу. Сейчас их изучают следователи.
"Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", - дополнил Андрей Мотолько.
Число задержанных пока не сообщается.
В разных местах города сейчас работают следственно-оперативные группы.-0-