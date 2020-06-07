В Минске временно изменятся маршруты общественного транспорта из-за закрытия трамвайного движения

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На период временного закрытия трамвайного движения на участке от ДС Серебрянка до РК Тракторный Завод с 8 по 11 июня вносятся изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Трамвайные маршруты № 3, 6, 7 со стороны ул. Козлова сокращаются до РК Тракторный Завод, отменяется работа трамвайного маршрута №9. При этом открывается временный автобусный маршрут №909 "ДС Серебрянка - ст. метро Тракторный Завод" со следованием по ул. Якубова, Плеханова, Долгобродской в обоих направлениях.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта трамвай, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №909, а также автобусов маршрутов № 9, 9Д, 56, троллейбусов маршрутов № 35, 35Д на участках, дублирующих закрытое трамвайное движение. Администрация "Столичного транспорта и связи" просит учитывать эту информацию при планировании поездок.-0-