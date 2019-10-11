В Минске временно ограничат движение из-за асфальтирования ул. Ангарской и Долгиновского тракта

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по асфальтированию ул. Ангарской и Долгиновского тракта с 0.30 12 октября до 6.00 14 октября изменятся маршруты движения транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В указанное время будет ограничено движение транспортных средств, кроме автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, по ул.Ангарской на участке от пересечения с ул.Лазарева до пересечения с ул.Нестерова. Также будет запрещено движение транспортных средств по Долгиновскому тракту на участке от пересечения с пер.Червякова до пересечения с ул.Орловской.

Из-за асфальтирования дорожного полотна изменятся также маршруты общественного транспорта. Из-за работ по ул. Ангарской 12, 13 октября троллейбусный маршрут №60 отменяется, №34 - организуется по маршруту "ДС Зеленый луг-7 - РК "ст.м. Могилевская" с сохранением действующих интервалов движения. Троллейбусы №3 будут ходить по маршруту "РК "ст.м. Могилевская" - Вокзал" с сохранением действующих интервалов движения. С целью компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №60Т "ДС Ангарская-4 - ст. метро Могилевская" по трассе троллейбусного маршрута №60.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №60Т.

Также 12 и 13 октября вносятся изменения в маршруты движения автобусов на участке от ул.Орловской до ул.Пригородной. Автобусы маршрутов № 18, 26, 1318-ТК будут следовать от ул.Червякова по ул. Орловской, Нововиленской, пер.Червякова, Долгиновскому тракту и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Червякова" по ул.Орловской в направлении микрорайона Новинки. Движение автобусов маршрутов № 68, 105, 131, пригородных маршрутов Папернянского направления организуется по ул. Орловской, Нововиленской, пер.Червякова, Долгиновскому тракту и далее по маршрутам в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Червякова" по ул.Орловской.

Пункт посадки пассажиров пригородных маршрутов переносится с остановочного пункта "Щедрина" на остановочный пункт "Червякова" по ул.Орловской (на временную площадку впереди остановки троллейбусов).

Выполнение остановочного пункта "Пригородная" в обоих направлениях для автобусных маршрутов № 18, 26, 105, 131 переносится на временные остановочные площадки по Долгиновскому тракту за перекрестком с пер.Червякова.-0-