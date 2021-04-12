В Минске введены новые ограничения из-за СOVID-19

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком внес изменения в комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в столице. Соответствующее решение опубликовано на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, изменен пункт №21 комплексного плана, утвержденного решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года №1069. В новой редакции сказано, что "проводить культурные, спортивно-массовые, спортивные мероприятия и соревнования в объектах (концертные залы, театры, цирк, кинотеатры, физкультурно-спортивные учреждения и др.) при условии заполнения мест проведения не более чем на 50% от максимальной заполняемости, использования только посадочных мест, рассадки зрителей на расстоянии не менее 1-1,5 м друг от друга. Реализацию билетов осуществлять с учетом вышеуказанных условий".-0-