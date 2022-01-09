В Минске введены ограничения по передвижению авто из-за изменения маршрутов общественного транспорта

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция совместно с проектными организациями разработала схему изменения организации дорожного движения в центральной части Минска с учетом изменения маршрутов общественного транспорта в объезд Немиги, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Кратчайший путь объезда участка, закрытого из-за частичного обрушения моста на Немиге, - ул. Городской Вал, пр. Независимости и ул. Янки Купалы. Так как эти улицы предусмотрены для движения общественного транспорта, владельцам личного транспорта рекомендуется по возможности воздержаться от движения по данному маршруту во избежание заторов. Автолюбителям следует выбирать альтернативные маршруты, используя проспект Машерова, ул.Сторожевскую и другие улицы 2-го транспортного кольца.

Для увеличения пропускной способности указанных участков предусмотрены дополнительные изменения. Так, на проспекте Независимости в районе ул. Городской Вал и Янки Купалы демонтированы пешеходные переходы, закрыты левые повороты налево на ул. Ленина, а также для личного транспорта на ул. Янки Купалы. С ул. Янки Купалы на ул. Максима Богдановича организован левый поворот с двух полос. На ул. Сторожевской организован поворот на проспект Машерова с двух полос. С ул. Мельникайте организован поворот налево на ул. Романовская Слобода с двух полос.

Подвергнутся корректировке и режимы работы светофорных объектов. Для оповещения участников дорожного движения будут установлены информационные щиты, а также дорожные знаки.

Для бесперебойного движения общественного транспорта по маршруту ул. Сторожевская - пр. Машерова - ул. Заславская - ул. Мельникайте ГАИ уделит пристальное внимание нарушениям правил остановки и стоянки на указанных улицах.

В целях обеспечения дорожного движения в центральной части города и оперативной корректировки маршрутов движения сотрудники столичной Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном варианте. При необходимости будет предусмотрено ограничение движения от площади Франтишка Богушевича в направлении ул. Немига и со стороны ул. Кальварийской в направлении ул. Романовская Слобода.

ГАИ просит с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям и заранее планировать время и маршруты движения. Кроме того, рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами метро.-0-