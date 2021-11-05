В Минске выработают дополнительные меры по профилактике наркопотребления

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выработают дополнительный комплекс мер по профилактике наркопотребления, распространения наркомании. Такое решение принято на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло под председательством прокурора столицы Олега Лаврухина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Кроме того, будет усилен ведомственный контроль и прокурорский надзор за рассмотрением заявлений и сообщений, расследованием и судебным рассмотрением таких уголовных дел.

Как отмечено на мероприятии, к приобретению в Минске предлагались не только классические, но и синтетические виды наркотиков - курительные смеси, соли, спайсы, миксы, марки. Преступники разрабатывали и использовали новые способы и схемы их распространения, в том числе в интернете.

Актуальность проблемы подтвердил и рост количества выявленных лиц, потребление которыми наркотических средств привело к вредным последствиям. В частности, с отравлениями психотропными веществами в учреждения здравоохранения доставлены более 330 человек (в 2020 году - 244), которые потребили запрещенные вещества в немедицинских целях. Среди них семь несовершеннолетних.

Вместе с тем участники совещания констатировали, что в столице в целом обеспечен надлежащий уровень мониторинга ситуации, связанной с потреблением наркотиков и негативными последствиями, вызванными их потреблением. Благодаря слаженной и целенаправленной работе в сфере противодействия наркопреступности существенно увеличилась выявляемость таких преступлений.

За январь-сентябрь 2021 года в столице зарегистрировано 958 преступлений данной категории (в 2020 году - 758), в том числе 644 (488) - по фактам сбыта наркотиков и психотропов.-0-