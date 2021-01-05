В Минске за 2020 год под колесами авто погибли 17 человек, 240 травмированы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год на территории Минска зарегистрировано 243 ДТП с участием пешеходов, 240 человек получили травмы различной степени тяжести, 17 погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Наезд автомобиля на пешехода - один из самых многочисленных видов дорожно-транспортных происшествий, такие случаи отличаются наиболее тяжелыми последствиями. Зачастую в таких авариях виноваты водители, превышающие скорость, нарушающие правила проезда пешеходных переходов. Так, за 2020 год на обозначенных пешеходных переходах (регулируемых и нерегулируемых) совершено 172 наезда на пеших участников дорожного движения, при этом 178 человек ранены, 2 погибли", - рассказали в ГУВД.

Однако и пешеходы не выполняют требования, установленные ПДД: пересекают проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте. Так, за 2020 год по вине пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленном месте, произошло 49 ДТП, в которых 8 человек погибли и 42 ранены.

В соответствии с ПДД пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. Если их нет либо по ним невозможно двигаться, допускается движение по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающими элементами.

Переходить проезжую часть дороги необходимо по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии (убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен) - по наземному пешеходному переходу. Если наземного пешеходного перехода нет - на перекрестке по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить проезжую часть дороги следует по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.

Нередко на улицах встречаются изрядно захмелевшие люди, прогуливающиеся по дороге. Появление на проезжей части в нетрезвом состоянии создает серьезную угрозу безопасности как самому пешеходу, так и другим участникам дорожного движения. Следует отметить, что за прошлый год по вине пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, произошло 26 ДТП, в результате которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести и 3 погибли.

К сожалению, большие выходные нового года не стали исключением. В ночь на 3 января 2021 года водитель автомобиля Lada 1998 года рождения вблизи перекрестка Жукова - Пономаренко совершил наезд на пешехода, мужчину 1975 года рождения, который пересекал проезжую часть в неположенном месте вблизи пешеходного перехода. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии пешеход скончался в больнице.

Вечером 3 января водитель автомобиля Hyundai двигался по МКАД со стороны улицы Казинца в направлении проспекта Дзержинского и совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

"Если вы стали очевидцем того, как вблизи или по проезжей части передвигается пьяный пешеход или за руль садится нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - добавили в ГУВД.-0-