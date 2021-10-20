В Минске за 9 месяцев оштрафовали за несанкционированную торговлю 1,3 тыс. человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за девять месяцев оштрафованы за несанкционированную торговлю 1,3 тыс. человек. Об этом журналистам сегодня рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает корреспондент БЕЛТА.

"Администрации районов ежедневно принимают меры против несанкционированной торговли. Созданы рабочие группы, в состав которых входят специалисты отдела торговли и услуг, санитарно-эпидемиологической службы, отдела городского хозяйства и представители УВД. Их задача - проводить рейды по наиболее популярным местам такой торговли, а также проверять участки, по которым поступают жалобы от неравнодушных жителей столицы. Граждане, которые занимаются несанкционированной торговлей, привлекаются к административной ответственности. По данным информационного центра МВД на 30 сентября, по ч.6 и ч.7 ст.13.11 КоАП привлечены более 1300 физических лиц", - рассказала Елена Нагорная.

Чтобы предупредить несанкционированную торговлю, в Минске пожилым людям бесплатно предоставляют места на рынках для продажи продукции с личного подворья. "Мингорисполком заключил договор с 15 столичными рынками. Чтобы получить там место, гражданам необходимо предоставить пенсионное удостоверение, документ, подтверждающий инвалидность, и справку, указывающую на наличие личного участка, где выращивается продукция. Это позволяет людям получить место бесплатно для реализации ежедневно до 20 кг своей продукции", - отметила начальница управления.

Она также напомнила: в городе оборудованы 147 площадок для продажи офощей и фруктов. На торговые площадки приглашают производителей сельскохозяйственной продукции, организации потребительской кооперации, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждан, которые выращивают овощи и фрукты на личных подворьях. Чтобы получить разрешение на торговлю, нужно выбрать площадку, обратиться в отдел торговли и услуг администрации района, где она находится. Тем, кто хочет продавать овощи и фрукты с личного подворья, нужна справка из сельсовета о наличии участка и перечне выращиваемой продукции. Представители крестьянского (фермерского) хозяйства должны представить копию устава.-0-