В Минске за четыре месяца произошло 27 ДТП с участием детей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца на территории Минска с участием детей зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 29 несовершеннолетних получили телесные повреждения, из них 18 пешеходов, 10 пассажиров и один велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория ЦАРУК.

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов, правил проезда перекрестков и неподчинение сигналам светофора, нарушение правил маневрирования, неправильный выбор водителями скоростных режимов, а также несоблюдение безопасной дистанции между движущимися транспортными средствами.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних Госавтоинспекцией с 25 мая по 5 июня по всей республике проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Сотрудники органов внутренних дел совместно с педагогами проведут различные профилактические мероприятия, беседы, акции, круглые столы в учреждениях образования, где напомнят ребятам основные для них правила безопасного поведения, безукоризненное соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах в период летних каникул. Также стражи порядка посетят трудовые коллективы и родительские собрания, где напомнят взрослым о том, что для них наступает очень серьезное и ответственное время, когда они должны будут приложить максимум усилий, чтобы с их детьми не случилось беды. Ведь с наступлением каникул у ребят появится много свободного времени, которое они будут проводить на улице.

Наряды дорожно-патрульной службы будут приближены к местам массового скопления детей. Традиционно милиционеры примут участие в торжественных линейках, посвященных последним звонкам.

"Уважаемые родители, обязательно повторите со своим ребенком основные правила безопасного поведения на дороге, как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате. Повторите еще раз правила перехода через дорогу, проверьте, правильно ли ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях", - рассказали в ГАИ.

С потеплением многие семьи после окончания трудовой недели все чаще будут выезжать за город. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от 5 до 12 лет. При этом ремень безопасности должен фиксировать ребенка правильно. То есть диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен. Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости передвижения в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии) в период проведения специального комплексного мероприятия (п.166.9 правил дорожного движения).

Также 28 мая по всей стране пройдет очередной Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Сохраним наше будущее", направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.-0-