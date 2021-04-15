В Минске за три месяца выявлено более 500 фактов управления авто в нетрезвом виде

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три месяца этого года в Минске сотрудники ГАИ выявили 514 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В отношении 19 водителей возбуждены уголовные дела по ст.317 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за подобное нарушение) УК.

Так, сегодня около 00.45 сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска на улице Ваупшасова остановили водителя автомобиля "Форд". За рулем легковушки находился 46-летний водитель, физическое состояние которого вызвало подозрение у инспекторов. Правоохранители отвезли мужчину на освидетельствование, результаты которого подтвердили состояние алкогольного опьянения - концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 1,54 промилле.

Нарушитель доставлен в медицинский вытрезвитель, автомобиль - на охраняемую стоянку.

С 10 по 19 апреля проходит республиканская профилактическая акция "Трезвый водитель". Мероприятия организованы с целью предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Во время рейдов по выявлению пьяных за рулем сотрудники ГАИ особое внимание уделяют увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан, где зачастую фиксируются факты нетрезвого вождения. Ежедневно в поле зрения дорожной милиции попадают автолюбители, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С начала профилактических мероприятий в столице уже задержан 31 нетрезвый водитель.-0-