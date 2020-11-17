В Минске закончили формировать стабфонд плодоовощной продукции

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции для обеспечения минчан в межсезонный период завершено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"Как и планировалось, в срок до 15 ноября мы завершили эту работу в полном объеме: 1,5 тыс. т картофеля, 800 т капусты, 250 т свеклы, по 500 т моркови, лука и яблок, - рассказала начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия ГУПР Мингорисполкома Алла Сергеева. - В этом году запасы плодоовощной продукции закладываются только в хранилища УП "Партизанское" в Колядичах - объемы небольшие. Минская овощная фабрика стабфонды не создает".

Запасы формировались в соответствии с заключенными договорами с производителями из разных областей: Минской, Могилевской, Гомельской, Брестской. В хранилищах УП "Партизанское" для всех видов продукции созданы свои необходимые условия, температурный режим и влажность, чтобы на весь период хранения и реализации (до 31 мая 2021 года) овощи и фрукты сохраняли свои товарные свойства. И покупатели - организации бюджетной сферы, предприятия общественного питания и торговли столицы - оставались довольны.-0-