29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске закрыты некоторые станции метро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного метрополитена.

В целях обеспечения безопасности пассажиров в 16.35 на вход и выход закрыли станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы". Поезда следовали без остановки на данных станциях.

В 16.47 были открыты станции "Площадь Ленина" и "Площадь Победы" и закрыта на вход и выход станция "Площадь Якуба Коласа".

В 17.07 открыты станции метро Купаловская и Октябрьская, на вход и выход закрыта станция метро "Академия наук".

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-