25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске заметили белокрылого клеста, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"В Беларуси встречается три вида клестов: обыкновенный, клест-сосновик и белокрылый. Из них гнездится у нас только обыкновенный клест, остальные лишь периодически залетают на территорию нашей страны, - рассказали в АПБ. - Недавно возле Академии наук среди обыкновенных клестов заметили белокрылого. В последний раз этот вид наблюдали в Беларуси в 2016 году".

По данным общественной организации, в Минск прилетело не менее двух самцов этого редкого вида. Вторую птицу увидели в минском парке им.Герасименко. По мнению специалистов АПБ, белокрылых клестов, скорее всего, можно увидеть и в других городах Беларуси, где есть экзотичные хвойные деревья. Предполагается, что голод или непогода заставили птиц улететь на запад.

Обычно белокрылый клест живет в тайге на востоке Европы и в Сибири.-0-