В Минске заработал единый номер телефона для записи к нотариусу

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Беларуси - в Минске начал работу единый номер телефона, по которому можно записаться к нотариусу. Работа клиент-центра организована по инициативе Минской городской нотариальной палаты. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Консультанты Минской городской нотариальной палаты с учетом вопросов, которые интересуют клиентов, дадут необходимые разъяснения и в соответствии с режимом работы нотариальных контор предложат удобные даты и время.

Помимо записи на прием для совершения нотариального действия, можно договориться о выезде нотариуса по необходимому адресу в пределах Минского городского нотариального округа.

В ходе телефонного общения консультанты клиент-центра спросят установочные и контактные данные гражданина и (или) юридического лица, а также поинтересуются, какое нотариальное действие желает совершить заявитель. Все телефонные звонки будут записываться, чтобы максимально объективно разобраться в случае недопонимания или спорных моментов.

Клиент-центр будет работать в будние дни с 9.00 до 18.00. Звонить следует по номеру +375(29) 114 45 45.-0-