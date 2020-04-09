9 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Минске завершено озеленение второй кольцевой автомобильной дороги, сообщил на пресс-конференции главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Нижник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Силами лесхозов Минской области завершено озеленение второй кольцевой дороги. Так, на всех откосах вдоль этой дороги посажены декоративные кустарники. По весне просмотрим все высаженные растения и при необходимости добавим новые", - рассказал главный лесничий.

По его словам, большую работу по благоустройству и наведению порядка выполняет Боровлянский спецлесхоз. "На обслуживании этого лесхоза также находятся пять пляжей, среди них четыре на водохранилище Вяча и один на Птичи. На сегодняшний день все эти пляжи благоустроены, оборудованы детскими площадками, шведскими стенками, местами для переодевания. С уверенностью можно сказать, что они практически готовы к летнему периоду", - отметил Сергей Нижник.-0-