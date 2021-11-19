В Минске жильцы трех домов первыми согласились на энергоэффективные мероприятия по указу №327

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жильцы трех многоквартирных домов в Минске первыми согласились на проведение энергоэффективных мероприятий по указу №327. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Андрей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов" предусмотрена возможность проведения энергоэффективных мероприятий - утепления фасада и модернизации системы отопления - с оплатой 50% стоимости выполненных работ и рассрочкой на 10 лет, - сказал Андрей Новик. - Жилищные организации Минска с начала года провели 341 собрание с жильцами, которым разъяснили требования этого указа. По трем домам получено согласие собственников в Минске".

Так, по дому на ул.Калиновского, 26, уже состоялся тендер на проведение строительно-монтажных работ, их начало намечено на ближайшие дни. По ул. К.Чорного, 4, тендер на строительно-монтажные работы будет объявлен в текущем месяце, заключены договоры с собственниками на выполнение работ. "Это первые дома, где в рамках этого указа проводятся энергоэффективные мероприятия. Надеемся, они станут отправной точкой, какими-то образцами, которые подтолкнут других собственников", - добавил Андрей Новик.

Он привел для сравнения цифры: для квартиры с общей площадью около 50 кв.м плата за проведенные работы составит ежемесячно в течение 25 лет примерно Br30. А экономия теплопотребления (то есть уменьшение платы за отопление) последует с первого дня ввода обновленного жилья в эксплуатацию.-0-