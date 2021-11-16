В Минске зимой оборудуют 14 лыжных трасс и 25 ледовых катков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зимой оборудуют 14 лыжных трасс, 25 ледовых катков и 28 хоккейных коробок. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

"При наличии естественного снежного покрова и устойчивых отрицательных температур в Минске предстоящей зимой планируем обустроить 14 лыжных трасс общей протяженностью более 20 км, 25 ледовых катков и 28 хоккейных коробок. Будет организована работа 51 пункта проката коньков и 46 точек, где можно будет взять лыжи", - рассказали в управлении.

Лыжные трассы будут организованы в каждом районе, больше всего планируют обустроить в Октябрьском. Например, покататься в предстоящем сезоне можно будет в Чижовке, Веснянке, Дражне, на ул. Тикоцкого рядом с Минским кадетским училищем, в парке "Курасовщина" и в лесопарке "Медвежино", который имеет пересеченный рельеф, крутые подъемы и спуски. При отсутствии снега его произведут в указанных местах при помощи снежных пушек. При наличии естественного снежного покрова лыжная трасса также появится на берегу Цнянского водохранилища.

Лыжные трассы будут задействованы не только для занятий физической культурой и спортом, но также для проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Зимой в столичных районах продолжат создавать безопасные места для катания на тюбингах и санках. На данный момент в городе оборудованы 44 площадки, но их количество вскоре увеличится. Они будут иметь небольшой уклон, борты и безопасный выезд. Обустраивать такие площадки начали два года назад, чтобы избежать их самовольной организации в опасных местах и предотвратить травмирование детей и взрослых.-0-