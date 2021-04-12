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12 апреля 2021, 21:51

В Минской области более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Неделя леса"

Фото из архива
Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в республиканской добровольной акции "Неделя леса" приняли участие более 13 тыс. человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель руководителя по идеологической работе Минского ГПЛХО Елена Лецко.

"Итоги проведения ежегодной акции "Неделя леса" положительные. После того как анонсировали мероприятие, стали поступать телефонные звонки от граждан с желанием поучаствовать в посадке лесных культур, поэтому в целом получилось, что в течение недели акцию поддержали более 13 тыс. человек, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, когда добровольцев насчитывалось более 6 тыс.", - рассказала Елена Лецко.

Наиболее активно в акцию включились в Минском, Столбцовском, Воложинском, Смолевичском и Молодечненском лесхозах.

За период проведения акции "Неделя леса", с 3 по 10 апреля, в Минской области высадили более 6 млн сеянцев и саженцев древесных пород. Среди основных материалов: 70% - сосна, 20% - ель, 10% - иные виды лесных культур. Деревья высажены на площади 1114 га. Больше всего зеленых насаждений появилось в Столбцовском и Вилейском районах.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" проходила в Беларуси в 14-й раз. В 2020 году в Минской области за неделю высадили более 3 млн деревьев на 563 га.-0-

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