В Минской области на капремонт в девяти учреждениях образования выделено более Br3 млн

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2021 году на капитальный ремонт в девяти учреждениях образования выделено более Br3 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала инженер-строитель ГУ "Минский областной центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций" Марина Новик.

"Масштабную реконструкцию проведут на стадионе средней школы №2 и в колледже в Копыле, кадетском училище в Слуцке, общежитии колледжа в поселке Марьино. Более мелкие работы организуют в колледжах Борисова, Молодечно, Несвижа, а также в лицеях в Жодино и Любани", - отметила Марина Новик.

Как рассказал заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома Виталий Лисовский, капитальный ремонт также будет организован в других учреждениях образования региона. Это объекты в Березинском, Слуцком, Пуховичском, Несвижском, Борисовском, Дзержинском, Стародорожском и Крупском районах, которые обновят с привлечением средств, выделенных Международным банком реконструкции и развития.-0-