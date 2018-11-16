В Минской области определят самых финансово грамотных школьников

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности состоится сегодня на базе Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В интеллектуальном состязании примут участие более 70 конкурсантов, которые были признаны лучшими из более чем 4 тыс. участников школьного и районного этапов олимпиады. Ребятам предстоит пройти тестирование по вопросам, связанным с базовыми навыками финансовой грамотности. В задания будут включены ситуации из реальной жизни. Будет и вопрос открытого типа, где школьники смогут продемонстрировать уровень знаний и высказать свою точку зрения. В перерывах между решением тестов они смогут попробовать свои силы в медиапрограмме "Я и финансы" и посетить выставку книг, медиа- и периодических изданий по финансовой грамотности.

Оценивать работы школьников будут специалисты Национального банка и Минского областного института развития образования. Победители областного этапа представят центральный регион в финале олимпиады, который состоится 14 декабря.

Организаторами выступают главное управление по образованию Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-