В Минской области организовали 317 оздоровительных лагерей на осенних каникулах

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На осенних каникулах в Минской области организовали 317 оздоровительных лагерей на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи для 8876 учащихся из городских и сельских школ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"В первую очередь старались привлечь тех, кто особенно нуждается в оздоровлении. Так, в лагерях побывали дети-сироты (130 человек), дети-инвалиды (103), дети из малообеспеченных (353) и многодетных (2359) семей. Большое внимание уделили занятости и организации досуга тех ребят, которые склонны к девиантному поведению и находятся в социально опасном положении (365). А также тех, с кем проводится индивидуально-профилактическая работа (83)", - рассказали в республиканском центре.

Во время каникул для детей организовывали массовые спортивные праздники, игровые программы, гражданско-патриотические, экологические акции и другие мероприятия. Также ребята посещали различные секции, объединения по интересам, участвовали в тренингах, консультациях психологов и социальных педагогов.

Серьезно подошли в оздоровительных лагерях к профилактике распространения COVID-19. Все места были оснащены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Ежедневно проводилось обязательное измерение температуры, чтобы своевременно выявлять и не допускать в отряды воспитанников с признаками респираторных заболеваний.-0-