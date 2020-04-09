9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области пять предприятий перепрофилировали под производство масок и марлевых повязок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Перепрофилированы ООО "Марк Формэль", ОАО "Свитанок", ОАО "Купалинка", ЗАО "Калинка" и ОАО "Элиз". В сутки они выпускают более 209 тыс. единиц масок и марлевых повязок.

На предприятии "Марк Формэль" в Узде шьют одноразовые комбинезоны. В сутки отгружается около 800 единиц продукции. Председатель облисполкома Александр Турчин посетил завод компании "Марк Формэль" в Заславле. Главе региона показали две модели медицинских одноразовых масок, которые уже начал выпускать производитель.

"Эти маски будем отправлять в аптечную сеть, а также в медицинские учреждения. Помимо этого компания освоила производство защитного комбинезона, нарукавников и бахил. Главное - удовлетворить потребность как медучреждений, так и населения в средствах индивидуальной защиты. Надо сделать так, чтобы каждый человек, придя в аптеку, понимал, что он может купить маски и дезсредства. И чтобы никаких проблем с этим не было. Люди должны чувствовать себя спокойно и уверенно", - сказал Александр Турчин.

Всего пять предприятий уже произвели более 2 млн масок и 4,2 тыс. комбинезонов.

На предприятии "Изотоп" в Солигорске продолжается выпуск медицинских респираторов. На данный момент произведено 16 тыс. штук.

22 организации бытового обслуживания Минской области произвели 10 тыс. масок для собственных нужд и под заказ. Еще шесть предприятий системы потребкооперации региона сшили более 6 тыс. масок.

В Любани на площадях филиала ОАО "Кристалл" начали разливать дезинфицирующее средство, первая партия которого была доставлена в одно из медучреждений области.-0-