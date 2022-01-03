В Минской области проведут эксперимент: медикам разрешат выкупать арендное жилье

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области планируют построить арендное жилье для медиков с последующим правом его выкупа после длительного периода работы в учреждении здравоохранения. Об этом сообщил журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил губернатор, предложение о строительстве жилья для медиков с последующим правом выкупа возникло после визита главы государства в Боровляны, где в том числе обсуждалась тема обеспеченности жильем медработников. "В Боровлянах мы подобрали два земельных участка для строительства такого арендного жилья, - сказал Александр Турчин. - Было предложение облисполкома и глава государства поддержал: в виде эксперимента разрешить строить арендное жилье и с целью закрепления людей на работе в том или ином учреждении здравоохранения (мы сейчас говорим именно про медиков) после определенного времени работы (10 или 15 лет) предоставить возможность выкупа этого арендного жилья".

"Тем самым мы закрепляем людей для работы в той или иной сфере экономики", - добавил губернатор.-0-