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26 февраля 2020, 19:34

В Минской области проживают более 386 тыс. пенсионеров

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе проживают более 386 тыс. пенсионеров, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская сегодня на коллегии комитета, где подводились итоги 2019 года и рассматривались планы на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый четвертый житель области - пенсионер, а на селе это каждый третий. Всего в органах по труду, занятости и социальной защите числятся 386,6 тыс. пенсионеров. Среднемесячный размер пенсии по возрасту в сравнении с 2018 годом вырос на 19,8% и в декабре 2019 года составил Br445. На выплату пенсий и пособий за прошедший год израсходовано Br2 млрд", - уточнила Тамара Красовская.

В 2019 году регион выполнил задачи по повышению пенсии и обеспечению ее своевременной выплаты. С ростом зарплат пенсии будут увеличиваться: соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты должно быть не ниже 40%.

В приоритете на этот год - уделить особое внимание ветеранам и пострадавшим в войнах. "В области проживают 695 ветеранов Великой Отечественной войны и 1561 пострадавший от последствий войн. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. В этом году весной мы должны дойти до каждого из них и обеспечить выплаты материальной помощи в связи с празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - отметила председатель комитета.-0-

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