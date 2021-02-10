В Минской области растет количество многодетных семей

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество многодетных семей в Минской области увеличивается. В 2020 году их насчитывалось 18 066, а по состоянию на 10 февраля текущего года - уже 19 587. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала главный специалист отдела государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Илона Королева.

"В Минской области ежегодно регистрируется прирост многодетных семей. Если в 2010 году в регионе насчитывалось 9316 семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, то в 2015 их было уже 13 180, - сказала Илона Королева. - Если говорить о последних цифрах, то тоже наблюдается положительная динамика: с 1 января 2020 года по 10 февраля 2021-го в регионе появилась 1521 новая многодетная семья".

По словам главного специалиста, большинство многодетных семей имеют троих несовершеннолетних детей - 15 810, четверых - 2766, пятерых - 734. А две семьи из Солигорска и одна из Несвижа воспитывают 11 детей.

Самые многодетные районы в области - Минский, Борисовский, Солигорский и Молодечненский, а наименьшее количество семей с тремя и более детьми зарегистрировано в Клецком, Мядельском и Стародорожском районах.-0-