В Минской области сильный туман: ГАИ просит водителей быть осторожней

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит водителей быть внимательней на дорогах из-за сильного тумана. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ Минской области.

Из-за сильного тумана в Минской области ограничена видимость на дорогах и улицах.

"Просим водителей учитывать эту информацию. При движении будьте предельно внимательными за рулем. Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию до впереди идущего автотранспорта, а также включайте противотуманные фары", - обратились к водителям в ГАИ.

Пешеходам также стоит проявлять осторожность в дорожном движении и обозначить себя световозвращающими элементами.-0-