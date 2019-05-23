В Минской области сокращается число убыточных предприятий

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые показатели работы предприятий Минской области за I квартал улучшились, число убыточных сократилось на 46. Об этом сообщила журналистам председатель комитета экономики облисполкома Татьяна Бранцевич перед заседанием Миноблисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем валового регионального продукта за I квартал в текущих ценах сложился в сумме Br3,9 млрд. Темп роста ВРП в сопоставимых ценах составил 104,3% к январю-марту 2018 года при прогнозе 101,3%. Производительность труда по ВРП составила 104,1% при прогнозе 101,4%. "Область развивается динамично, об этом свидетельствуют показатели как за три месяца, так и уже за четыре. ВРП один из лучших в республике. За четыре месяца - уже 105,6%. При этом все отрасли дали положительную тенденцию развития за январь-апрель по сравнению с I кварталом. Улучшились и финансовые результаты работы предприятий. Мы сократили количество убыточных предприятий на 46. Повысилась рентабельность продаж, прибыльность работы. Но, конечно, есть и проблемы. Для финансового оздоровления предприятий разработан и применяется целый комплекс мер", - отметила Татьяна Бранцевич.

Ставка в росте экономики сделана на экспорт. Экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов) в I квартале составил $1393,1 млн, или 119,2% (при прогнозе 101,4%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере $487,4 млн. "Учитывая то, что почти 70% товаров промышленности Минской области поставляется на экспорт, понятно, что его наращивание даст ощутимый экономический эффект. Мы работаем в этом направлении и уже расширили географию поставок (на 5 стран), а также номенклатуру поставляемой продукции. Важные направления - работа со странами дальней дуги, Европейским союзом и Китаем. Выход на КНР дает возможность решить вопросы по экспорту пищевых продуктов. Данный рынок является некоторой альтернативой российскому. Почти все наши молочные предприятия получили разрешительные документы на поставку продукции, в мае поезд уже прибыл в Китай, где, по заверению партнеров, она становится узнаваемой и востребованной у потребителей", - добавила Татьяна Бранцевич.

Пищевая промышленность в объеме производства региона занимает треть. Темп роста здесь за январь-март сложился выше среднего значения по республике (102,1% при удельном весе в 25,8%).

Всего за I квартал произведено промышленной продукции на сумму Br5,2 млрд (18,7% в объеме промпроизводства республики). В 8 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост объема производства.

По словам Татьяны Бранцевич, ощутим вклад "Белкалия", БелАЗа, хорошие темпы демонстрирует "БЕЛДЖИ". "Появляются новые предприятия, ориентированные на глубокую переработку местного сырья. В структуре промышленности 60% занимают республиканские предприятия, 30% - частный бизнес и 10% - коммунальные, которые в основном представлены мясомолпромом", - пояснила председатель комитета экономики.

Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за I квартал составило $150,6 млн при прогнозе $110 млн.

В Минской области на 1 апреля предпринимательскую деятельность осуществляли более 59,3 тыс. субъектов хозяйствования: почти 19,5 тыс. малых предприятий, около 39,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 441 среднее предприятие. За I квартал поступления в консолидированный бюджет от предпринимательского сектора составили Br318,2 млн и увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 6,6%.-0-